Nazım Sangare Fenerbahçe'de

Transfer döneminde adından en çok söz ettiren takımlardan biri olan Fenerbahçe, son olarak Fraport TAV Antalyaspor forması giyen Nazım Sangare'yi kadrosuna kattı. Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Fenerbahçe, Antalyaspor'un istediği parayı direkt masaya koydu ve Antalyaspor Fenerbahçe ile el sıkıştı. Yüzde yüz olmasa da Murat Sağlam takasta kullanılacak" ifadelerini kullandı.

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