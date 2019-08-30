Nabil Dirar: Kadıköy'ü bayram yerine çevirmek istiyoruz

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu ​Nabil Dirar, Süper Lig'in 3. haftasında ​Trabzonspor'u konuk edecekleri maçı kazanarak Kadıköy'ü bayram yerine çevirmek istediklerini söyledi. Sezona 2'de 2 yaparak başladıklarını belirten ​Dirar "Taraftarımız bizleri bekliyor. Lige iyi bir başlangıç yaptık. İyi bir takımla oynayacağız. Saha içinde çok fazla mücadele olacağını düşünüyorum. Taraftarımızla beraber iyi bir görüntü sergilemek istiyoruz." diye konuştu.