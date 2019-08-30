30 Ağustos 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Nabil Dirar: Kadıköy'ü bayram yerine çevirmek istiyoruz
Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor'u konuk edecekleri maçı kazanarak Kadıköy'ü bayram yerine çevirmek istediklerini söyledi. Sezona 2'de 2 yaparak başladıklarını belirten Dirar "Taraftarımız bizleri bekliyor. Lige iyi bir başlangıç yaptık. İyi bir takımla oynayacağız. Saha içinde çok fazla mücadele olacağını düşünüyorum. Taraftarımızla beraber iyi bir görüntü sergilemek istiyoruz." diye konuştu.
30.08.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Galatasaray ile Kayserispor 47. kez
- PFDK'dan Seri'ye 2 maç ceza
- Muş Menderesspor 2 - 0 Bitlis Özgüzelderespor
- Muş Menderesspor 2 - 0 Bitlis Özgüzelderespor
- Ünal Karaman'dan AEK maçı yorumu
- 1074 Çankırıspor 1 - 0 Boyabat 1868 Spor
- Galatasaray'ın rakipleri belli oldu
- Spartak Moskova Diagne'yi istiyor
- Spartak Moskova Diagne'yi istiyor
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"