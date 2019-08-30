Adil Rami sabırsız

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fransız stoper Adil Rami, sarı-lacivertli taraftarların karşısına çıkmak için sabırsızlandığını söyledi. Sarı-lacivertli kulübün kalitesinden ve modern yapısından çok etkilendiğini vurgulayan Fransız stoper, "Bu sezon takım ruhu ve aidiyetiyle uyum içerisinde çalışıp, elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. Kulübün kapısından girdiğim ve Samandıra'ya ilk geldiğim andan itibaren sanki yıllardır burada olduğumu hissediyorum. formayı giymek ve taraftarımızın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.