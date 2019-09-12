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Muriç İngiltere'yi de salladı

Başarılı performansını Milli Takımda da sürüdüren Fenerbahçeli Vedat Muriç, İngiltere maçını 1 gol 1 asistle tamamladı. İngiliz basını da Kosovalı golcü için "Gladyatör" benzetmesi yaptı.
12.09.2019

Fenerbahçeli Vedat Muriç'ten bir etkileyici performans da İngiltere maçında geldi. Karşılaşmayı İngiltere 5-3 kazanırken, Kosovada Vedat Muriç'in gösterdiği performans dikkat çekti. Avrupa kulüplerinin radarına giren golcü oyuncu, Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki İngiltere karşılaşmasında penaltıdan 1 gol attı ve 2 golün asistini yaptı. Gruptaki Çekya mücadelesinde de 1 gol kaydeden Vedat Muriç'i İngiltere maçında Tottenham yetkilileride takip etti. Bu arada Kosovalı golcü için "Gladyatör" benzetmesi yapılıyor.

Fenerbahçe ile bu sezon yakaladığı çıkışla herkesin gözdesi olan Vedat Muriç için İngilizler'in ünlü The Guardian gazetesi de özel bir yazı yayınladı. Nick Hames imzalı yazıda Vedat Muriç'e özel bir yer verildi. 25 yaşındaki forvetin dikkatli izlenmesi gerektiği vurgulanırken, " Gladyatöre benzeyen gladyatör gibi bir forvet" benzetmesi yapıldı. İtanyan kulüpleri de 25 yaşındaki futbolcuyu takibe aldı. Vedat Muriç Süper Lig'de oynadığı 3 karşılaşmada 2 gol kaydetmişti.

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