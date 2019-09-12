Mehmet Ekici liste dışı kaldı
Fenerbahçe 2019-2020 sezonunun ilk devresinde ofrma giyecek oyuncu kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerde Mehmet Ekici kadroda kendisine yer bulamadı. Mehmet Ekici'den transferin son günlerinde kendisinden kulüp bulması istenmiş, ancak tecrübeli oyuncu takımda kalmıştı. 29 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelmiş ancak uzun süren sakatlıklar yaşamıştı. Sarı-lacivertli formayı 2 sezon giyen Mehmet Ekici, ilk sezonunda gol sevinci yaşayamazken 1 asist yapmıştı. Geçtiğimiz sezon 25 maça çıkan deneyimli oyuncu, 5 gol 1 asistlik katkıda bulunmuştu.
Süper Lig'de kurallar gereği takımlar 4'ü altyapıdan olmak üzere toplam 28 oyuncuyu federasyona bildirebiliyor. Fenerbahçe'nin oyuncu listesi şu şekilde:
Harun Tekin, Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Garry Rodgrigues, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Nabil Dirar, Mauricio İsla, Victor Moses, Mathias Zanka, Adil Rami, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Luiz Gustavo, Max Kruse, Tolgay Arslan, Jailson, Miha Zajc, Emre Belözoğlu, Alper Potuk Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Vedat Muriç, Mevlüt Erdinç, Muhammet Ömer Çakı, Deniz Yılmaz, Muhammed Gümüşkaya.
Ferdi Kadıoğlu'nun adı listede olmasada doğum tarihi 1 Ocak 1999 sonrası olduğu için genç oyuncu maçlarda şans bulabilecek.
- Artvin 1970 Spor 2-2 Artvin Hopaspor
- Bucaspor 2-2 Nazilli Belediyespor
- Mehmet Ekici liste dışı kaldı
- Bucaspor 1-2 Nazilli Belediyespor
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- Artvin 1970 Spor 2-2 Artvin Hopaspor
- Bucaspor 0-1 Nazilli Belediyespor
- Ağrı 1970 Spor 7-5 Artvin Hopaspor (penaltılar)
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