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Muriç hava toplarında geçit vermiyor

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç hava toplarındaki başarısıyla dikkat çekiyor... 24 yaşındaki futbolcu, bu alanda Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giyen 250 futbolcu arasında 16. sırada yer alıyor.
16.10.2019

Fenerbahçeli Vedat Muriç uzun boyunun avantajını iyi kullanıyor.

1.94'lük Kosovalı yıldız, teknik direktör Ersun Yanal'ın vazgeçilmezleri arasına adını yazdırırken, Avrupa'nın 5 majör liginde forma giyen forvetler arasında da öne çıktı.

24 yaşındaki golcü, ligde geride kalan 7 haftada maç başına 4.6 hava topu kazanırken, 250 kişilik listenin 16. sırasında yer aldı.

Listenin ilk basamağında 8.3'lük oranıyla Deportivo Alaves'ten Joselu yer alırken onu West Ham'dan Haller takip etti.

Vedat Muriç, Süper Lig'de sadece İttifak Holding Konyaspor'dan Mustapha Yatabare'ye geçildi. Malili forvet de takımının oynadığı tüm maçlarda görev alırken maç başına 5 hava topu kazandı.

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