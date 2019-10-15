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Vedat Muriç soyunma odasında coştu!

Kosova'nın dün akşam sahasında Karadağ'ı 2-0 mağlup ettiği maçta bir gole imza atan Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriç'in, karşılaşma sonrası soyunma odasında yaptığı dans, sosyal medyada beğeni topladı.
15.10.2019

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri A Grubu karşılaşmasında Kosova dün akşam evinde Karadağ ile karşı karşıya geldi. Kosova, 10'uncu dakikada Amir Rrahmani, 34'üncü dakikada da Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Vedat Muriç'in kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından, İngiltere'nin 15 puanla lider, Çekya'nın 12 puanla ikinci olduğu grupta, Kosova 11 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Kosovalı futbolcular galibiyeti soyunma odasında dans ederek kutladı. Ev sahibi ekibin mutluluğu cep telefonu görüntülerine de yansıdı. İsviçre'nin Zürich takımında forma giyen Kosova asıllı Benjamin Kololli'nin çektiği videoda, oyuncuların Kosova'da son günlerin hit parçası olan Dhurata Dora ft. Solking'in Zemır (Canım) şarkısı eşliğinde kutlama yaptığı görülüyor. Görüntülerde Vedat Muriç'in dansı da dikkat çekiyor. 25 yaşındaki golcünün şarkıya eşlik ederek oynadığı oyun Kosova'da sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Vedat Muriç'e binlerce tebrik mesajı geldi.

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