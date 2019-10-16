16 Ekim 2019, Çarşamba

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Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'den vazgeçmiyor

Fenerbahçe yaz transfer döneminde ilgilendiği Medipol Başakşehirli İrfan Can Kahveci için ocak ayında yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.
16.10.2019

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