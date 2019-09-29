29 Eylül 2019, Pazar
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Uzun yıllar sarı-lacivertli formayı taşımak istediğini vurgulayan Kosovalı forvet, Avrupa'daki önemli kulüplerin kendisini izlemesi hakkındaki soruya ise şu şekilde cevap verdi:
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Muriç: Fenerbahçe'de efsane olmak için buradayım
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, Galatasaray derbisi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Oynadığı her maçta takıma elinden geldiğinin fazlasını vermeye çalıştığını söyleyen Muriç, “Derbilerin sonucu biraz sıkışık, son senelerde atan kazanır gibi derbiler var. Yanılmıyorsam bu berabere biten 5’inci maç oldu. Buraya 3 puan için geldik, iyi pozisyonlar yakaladık. Sonuç daha farklı olabilirdi bizim açımızdan. Bu oynadığım ilk derbiydi ve takıma elimden gelenin fazlasını vermeye çalışıyorum” dedi.
29.09.2019
Uzun yıllar sarı-lacivertli formayı taşımak istediğini vurgulayan Kosovalı forvet, Avrupa'daki önemli kulüplerin kendisini izlemesi hakkındaki soruya ise şu şekilde cevap verdi:
"Benim için moral motivasyon açısından hoş şeyler. Şu da gerçek ki dünya üzerinde bütün scoutlar her futbolcuyu izliyor, bu çok doğal. Bu benim moral motivasyonumu görmeme neden oluyor. Fenerbahçe'de efsane olmak için buradayım. İnşallah burada uzun yıllar kalıp, adımı şampiyonluklara yazdırmak istiyorum."
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