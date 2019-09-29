Altay Bayındır: 3 puan almak için gelmiştik
Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır, hafta içi derbiye her maça nasıl hazırlanıyorsalar ise öyle hazırlandıklarını söyleyerek, "Her maçta hocalarımız ile birlikte değerlendirmeleri yapıyoruz. Bu maçın tabi derbi maçı olması nedeniyle önemi daha büyüktü" dedi.
BAYINDIR: HAFTA İÇİ EMRE AĞABEY VE VOLKAN AĞABEYDEN TAVSİYE ALDIM
Hafta içinde Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'den derbi hakkında telkinler aldığını belirten Altay Bayındır, "Hocamızda, Emre ağabey de, Volkan ağabey de çok tecrübeli insanlar. Hepsi de yönetmeyi çok iyi biliyorlar, önemli birer liderler. Maç tecrübeleri oldukça fazla. Bu maçları oynamış birileri olarak gerekli söylemlerde bulundular. Biz her maça nasıl hazırlanıyorsak bu maça da öyle hazırlandık. Bu maça da aynı konsantrasyon ve ciddiyet ile hazırlandık. Galip gelebilirdik ama olmadı. İnşallah önümüzdeki maçlarda mücadelemize devam ederiz" diye konuştu.
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