Luiz Gustavo: Çok çekişmeli bir maç oldu

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo, Galatasaray derbisi sonrası açıklamalarda bulundu. Çekişmeli bir derbi olduğunu söyleyen Luiz Gustavo, “Bugün 3 puanla ayrılabilirdik buradan ama maalesef olmadı. Güzel bir atmosferdi ve çekişmeli bir maç oldu. Önümüzdeki maçlarda daha iyi mücadele ederek şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.

Derbiye çok iyi hazırlandıklarını ve bu tarz maçlarda mücadele etmenin ayrıcalık olduğunu ifade eden Brezilyalı oyuncu, "Bizim için bu hafta çok normal geçti, herkes çok iyi hazırlandı. İki takım arasındaki rekabeti herkes biliyor. Bizler için böyle maçlarda oynamak ayrıcalıktır" dedi.