Muhsin Ertuğral: Max Kruse Fenerbahçe'de Mario Gomez etkisi yaratır
Ertuğral'ın açıklamaları şu şekilde:
SON VURUŞU VE HAVA TOPU HAKİMİYETİ İYİ
"Almanya'da artık Kruse tarzı forvetler yetişmiyor. Oyunu önde görme amaçlı değil daha çok ceza sahası içinde bulunan forvet. Son vuruşu ve hava topu hakimiyetiyle Süper Lig için oldukça uygun bir forvet. Kruse ile beraber oynayacak futbolcular, onun performansında etkili bir faktör olacak. Max, son vuruşu oldukça iyi bir futbolcu."
KRUSE MARIO GOMEZ ETKİSİ YARATIR
"Kruse Fenerbahçe'de Mario Gomez etkisi yaratır. Bundesliga'da son 3 yılda 30 gol atan bir golcü. Soldado'dan çok farklı bir oyuncu. Soldado ile beraber oynasalar muhteşem olur ancak Kruse tek başına oynarsa kanatlardan katkı alması gerekecek."
"Ertuğral yine adı Fenerbahçe ile anılan Huddersfield'ın sol beki Erik Durm ile ilgili "Altyapısı iyi bir oyuncu. Üçlü defanslarda kenarda oynayan bir isim. Dortmund'da daha çok sol kanatta oynadı ancak altyapısı sağ bek. Burada biraz soru işareti bırakıyorum. Bireysellikte yüzdesi düşük ancak takım oyunu anlayışı iyi. Çıkışlarda da pas düzeni yüksek ancak bence Fenerbahçe'nin beklediği oyuncu değil."
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