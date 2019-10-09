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Moses Chelsea'ye geri mi dönüyor?

Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle kiraladığı Victor Moses'ın devre arasında Chelsea'ye geri döneceği iddia edildi.
09.10.2019

Fenerbahçe'de ocak ayında sürpriz bir ayrılık yaşanabilir

Sarı lacivertli takımda kiralık olarak forma giyen Victor Moses'ın ara transfer döneminde Türkiye'den ayrılarak Chelsea'ye dönmeyi planladığı öne sürüldü.

Transfer yasağı bulunan İngiliz ekibinin de, Nijeryalı oyuncunun dönmesine sıcak baktığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin, geçtiğimiz sezonun ocak ayında 1.5 sezonluğuna kiraladığı Moses, yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle bekleneni bir türlü veremedi.

Sarı lacivertli takımda toplam 17 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcunun 5 gol ve 3 asisti bulunuyor.

Victor Moses sezon başında da Conte'nin çalıştırdığı Inter'in gündemine gelmişti.

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