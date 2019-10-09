Fenerbahçe'de zirve planları
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal, kısa sürede liderliği ele geçirmeyi planlıyor.
Tecrübeli teknik adam, kasım ayındaki milli araya kadar oynanacak 4 lig maçını da kayıpsız atlatarak sarı-lacivertli ekibi liderlik koltuğuna oturtmanın hesaplarını yapıyor...
İlk 7 haftada daha çok şampiyonluk adayı ekiplerle mücadele eden Fenerbahçe'de Ersun Yanal, önlerindeki 4 haftalık süreçteki fikstürde puan kaybı yaşamak istemiyor.
Fenerbahçe, şimdiki milli maç arasının ardından 8. haftada Yukatel Denizlispor deplasmanına gidecek. Ege ekibi ligde oynadığı son 5 maçta sadece 2 puan kazandı.
9. haftadaki rakip İttifak Holding Konyaspor ise son 4 maçta aldığı 3 galibiyetle ligin formda ekiplerinden biri. Fenerbahçe 10. haftada İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. Kayseri ekibi milli maç arasına son sırada girdi.
Sarı-lacivertliler 11. haftada Kasımpaşa'yı konuk edecek. Ersun Yanal, 4 maçtan 12 puan çıkarmaları halinde rakiplerinin de puan kaybedeceğine ve kasım ayındaki milli araya Süper Lig'in zirvesinde gireceklerine inanıyor.
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