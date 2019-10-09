Fenerbahçe'de zirve planları

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, kasım ayındaki milli maç arasına kadar liderliğe yükselmenin planlarını yapıyor.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal, kısa sürede liderliği ele geçirmeyi planlıyor.

Tecrübeli teknik adam, kasım ayındaki milli araya kadar oynanacak 4 lig maçını da kayıpsız atlatarak sarı-lacivertli ekibi liderlik koltuğuna oturtmanın hesaplarını yapıyor...

İlk 7 haftada daha çok şampiyonluk adayı ekiplerle mücadele eden Fenerbahçe'de Ersun Yanal, önlerindeki 4 haftalık süreçteki fikstürde puan kaybı yaşamak istemiyor.

Fenerbahçe, şimdiki milli maç arasının ardından 8. haftada Yukatel Denizlispor deplasmanına gidecek. Ege ekibi ligde oynadığı son 5 maçta sadece 2 puan kazandı.

9. haftadaki rakip İttifak Holding Konyaspor ise son 4 maçta aldığı 3 galibiyetle ligin formda ekiplerinden biri. Fenerbahçe 10. haftada İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. Kayseri ekibi milli maç arasına son sırada girdi.

Sarı-lacivertliler 11. haftada Kasımpaşa'yı konuk edecek. Ersun Yanal, 4 maçtan 12 puan çıkarmaları halinde rakiplerinin de puan kaybedeceğine ve kasım ayındaki milli araya Süper Lig'in zirvesinde gireceklerine inanıyor.