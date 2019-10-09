Fenerbahçe yönetiminden Adil Rami'ye uyarı

Fenerbahçeli Adil Rami'nin çalkantılı özel hayatı nedeniyle teknik ekipten uyarı aldığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de Adil Rami'ye uyarı geldi.

Yönetim ve teknik heyet, Adil Rami'nin özel hayatıyla gündeme gelmesinden rahatsız oldu.

Ersun Yanal ve yardımcılarının, tecrübeli futbolcuyla iletişime geçerek, "Bir an önce toparlan. Fenerbahçe'ye yakışan davranışlar sergile. Seni büyük umutlarla transfer ettik. Özel hayatınla değil, sahadaki performansınla gündeme gel" uyarısında bulunduğu belirtildi.

Performansı ile ilgili daha önce açıklama yapan Fas asıllı Fransız futbolcu "Ritm kazanmam gerekiyor. Takımla birlikte oynadıkça güven kazanacağımı düşünüyorum. Rekabetçi bir takımda olduğum için mutluyum. Bu sene takımımız adına iyi şeyler olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Uyarının ne kadar etkili olacağı merakla beklenirken bu durum sonrası adil rami'nin özel hayatı nedeniyle Marsilya'dan gönderilmesi akıllara geldi.