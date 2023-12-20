Mondihome Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | KAYSERİSPOR FENERBAHÇE İZLE
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Mondihome Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu maçı kazanıp liderliğini sürdürmek ve Galatasaray derbisi öncesi ligde takılmak istemiyor. Peki; Kayserispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? A Spor muhabiri Engin Can Çelik, mücadele öncesi tüm detayları açıkladı...
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