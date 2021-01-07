07 Ocak 2021, Perşembe
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Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferinde son durum ne? Canlı yayında açıkladı
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de prensip anlaşmasına varılan Mesut Özil'de geri sayıma geçildi. Konuyla ilgili Spor Ajansı programına canlı bağlanarak açıklamalarda bulunan A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, "En geç cumartesi gününe kadar sıcak gelişmeler yaşanabilir." dedi.
07.01.2021
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