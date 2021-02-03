Mesut Özil Galatasaray derbisinde ilk 11'de başlayacak mı? Canlı yayında açıkladı

A Spor muhabirlerinden Ahmet Selim Kul, canlı yayında Mesut Özil hakkında tüm gelişmeleri aktardı. Kul, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunun Galatasaray derbisinde ilk 11'de başlamasının zor olduğunu, ilk kez 11'de başlayacağı maçın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir maçında olmasını beklediğini ifade etti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

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