Güven Taner: Arsenal Mesut Özil'i politik sebeplerle yok saydı

A Spor yorumcusu Güven Taner, Spor Medyası programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Taner, Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Mesut Özil ile ilgili "Arsenal, Mesut Özil gibi bir dünya yıldızını politik sebeplerle yok saydı." dedi.

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