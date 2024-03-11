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Mert Hakan Yandaş hakemi tehdit etti mi? Tartışma konusu oldu!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe evinde ağırladığı Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup ederek Trabzonspor maçı öncesi hata yapmadı ve zirve takibini sürdürdü. Karşılaşmada Mert Hakan Yandaş'ın maçın hakemi Kadir Sağlam'a söylediği sözler damga vururken A Spor yorumcuları da bu sözleri değerlendirdi.

11 Mart 2024 | 09:17
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