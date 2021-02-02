"Mert Hakan formayı almak istiyorsa daha fazlasını yapmak zorunda"

A Spor yorumcularından Mehmet Emin Uluç, Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan ve beklenenlerin altında kalan Mert Hakan Yandaş'ı sert sözlerle eleştirdi. Uluç, milli oyuncunun oynadığı mevkide forma savaşının yüksek olduğu ve kadroda önemli bir yere sahip olması için daha fazlasını yapmak zorunda olduğunu dile getirdi. İşte o sözler...

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