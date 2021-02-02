Kemal Ademi Fatih Karagümrük'te

Fenerbahçe, Kosova asıllı İsviçreli futbolcu Kemal Ademi'nin Fatih Karagümrük'e kiralandığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Kemal Ademi, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandı. Kendisine başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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