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Mehmet Özcan: Ozan Tufan Fenerbahçe'ye büyük para kazandıracak

A Spor yorumcusu Mehmet Özcan 'Sabah Sporu' programında Fenerbahçe ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Özcan, "Elif Elmas gitti, Vedat gitti, sanki bu sezon sonu Ozan Tufan büyük para kazandıracak Fenerbahçe'ye, o profilde bir oyuncu." dedi.
03.11.2020
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