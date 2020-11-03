Mehmet Özcan: Ozan Tufan Fenerbahçe'ye büyük para kazandıracak

A Spor yorumcusu Mehmet Özcan 'Sabah Sporu' programında Fenerbahçe ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Özcan, "Elif Elmas gitti, Vedat gitti, sanki bu sezon sonu Ozan Tufan büyük para kazandıracak Fenerbahçe'ye, o profilde bir oyuncu." dedi.

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