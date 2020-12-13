Evren Turhan: Fenerbahçe'de bu maç için en büyük suçlu oyuncular

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor'a 3-0 gibi şok bir skorla mağlup olan Fenerbahçe'de, yenilginin yankıları sürüyor. A Spor'da yayınlanan Sabah Sporu programında Fenerbahçe için değerlendirmelerde bulunan Evren Turan "Fenerbahçe'de bu maç için en büyük suçlu oyuncular " ifadelerini kullandı.

ABONE OL