13 Aralık 2020, Pazar
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Evren Turhan: Fenerbahçe'de bu maç için en büyük suçlu oyuncular
Süper Lig'in 12. haftasında sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor'a 3-0 gibi şok bir skorla mağlup olan Fenerbahçe'de, yenilginin yankıları sürüyor. A Spor'da yayınlanan Sabah Sporu programında Fenerbahçe için değerlendirmelerde bulunan Evren Turan "Fenerbahçe'de bu maç için en büyük suçlu oyuncular " ifadelerini kullandı.
13.12.2020
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