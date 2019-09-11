Fenerbahçe'nin 28 kişilik kadrosu belli oldu
Fenerbahçe 2019-2020 sezonu'nun ilk devresinde forma giyecek oyuncu kadrosunu açıkladı.
Sarı lacivertlilerde Mehmet Ekici kadroda kendisine yer bulamadı. Mehmet Ekici'den transferin son günlerinde kendisine kulüp bulması istenmiş ancak tecrübeli oyuncu takımda kalmıştı.
29 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelmiş ancak uzun süren sakatlıklar yaşamıştı. Sarı lacivertli formayı iki sezon giyen Mehmet Ekici ilk sezonunda gol sevinci yaşayamazken 1 asist yapmıştı. Geçtiğimiz sezon 25 maça çıkan deneyimli oyuncu 5 gol 1 asistlik katkıda bulunmuştu.
Süper Lig'de kurallar gereği takımlar dördü altyapıdan olmak üzere toplam 28 oyuncuyu federasyona bildirebiliyor.
FENERBAHÇE'NİN OYUNCU LİSTESİ ŞU ŞEKİLDE;
HARUN TEKİN
ALTAY BAYINDIR
OYTUN ÖZDOĞAN
GARRY RODRIGUES
MURAT SAĞLAM
HASAN ALİ KALDIRIM
DENİZ TÜRÜÇ
NABIL DIRAR
MAURICIO ISLA
VICTOR MOSES
MATHIAS ZANKA
ADIL RAMI
SERDAR AZİZ
SADIK ÇİFTPINAR
LUIZ GUSTAVO
MAX KRUSE
TOLGAY ARSLAN
JAILSON
MIHA ZAJC
EMRE BELÖZOĞLU
ALPER POTUK
OZAN TUFAN
TOLGA CİĞERCİ
VEDAT MURİÇ
MEVLÜT ERDİNÇ
15-21 yaş arası üç yıldır Fenerbahçe forması giyen oyuncu kontenjanından şans bulan isimler de; Muhammet Ömer Çakı, Deniz Yılmaz ve Muhammed Gümüşkaya oldu.
Ferdi Kadıoğlu'nun adı listede olmasa da doğum tarihi 01 ocak 1999 sonrası olduğu için genç oyuncu maçlarda şans bulabilecek.
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