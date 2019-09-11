Fenerbahçe'nin 28 kişilik kadrosu belli oldu

2019-2020 sezonunun ilk yarı kadrosunu Türkiye Futbol Federasyonuna bildiren Fenerbahçe'de Mehmet Ekici kendisine yer bulamadı.

Fenerbahçe 2019-2020 sezonu'nun ilk devresinde forma giyecek oyuncu kadrosunu açıkladı.



Sarı lacivertlilerde Mehmet Ekici kadroda kendisine yer bulamadı. Mehmet Ekici'den transferin son günlerinde kendisine kulüp bulması istenmiş ancak tecrübeli oyuncu takımda kalmıştı.

29 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelmiş ancak uzun süren sakatlıklar yaşamıştı. Sarı lacivertli formayı iki sezon giyen Mehmet Ekici ilk sezonunda gol sevinci yaşayamazken 1 asist yapmıştı. Geçtiğimiz sezon 25 maça çıkan deneyimli oyuncu 5 gol 1 asistlik katkıda bulunmuştu.

Süper Lig'de kurallar gereği takımlar dördü altyapıdan olmak üzere toplam 28 oyuncuyu federasyona bildirebiliyor.

FENERBAHÇE'NİN OYUNCU LİSTESİ ŞU ŞEKİLDE;

HARUN TEKİN

ALTAY BAYINDIR

OYTUN ÖZDOĞAN

GARRY RODRIGUES

MURAT SAĞLAM

HASAN ALİ KALDIRIM

DENİZ TÜRÜÇ

NABIL DIRAR

MAURICIO ISLA

VICTOR MOSES

MATHIAS ZANKA

ADIL RAMI

SERDAR AZİZ

SADIK ÇİFTPINAR

LUIZ GUSTAVO

MAX KRUSE

TOLGAY ARSLAN

JAILSON

MIHA ZAJC

EMRE BELÖZOĞLU

ALPER POTUK

OZAN TUFAN

TOLGA CİĞERCİ

VEDAT MURİÇ

MEVLÜT ERDİNÇ

15-21 yaş arası üç yıldır Fenerbahçe forması giyen oyuncu kontenjanından şans bulan isimler de; Muhammet Ömer Çakı, Deniz Yılmaz ve Muhammed Gümüşkaya oldu.

Ferdi Kadıoğlu'nun adı listede olmasa da doğum tarihi 01 ocak 1999 sonrası olduğu için genç oyuncu maçlarda şans bulabilecek.