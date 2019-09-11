11 Eylül 2019, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Fenerbahçe'nin 28 kişilik kadrosu belli oldu

2019-2020 sezonunun ilk yarı kadrosunu Türkiye Futbol Federasyonuna bildiren Fenerbahçe'de Mehmet Ekici kendisine yer bulamadı.
11.09.2019

Fenerbahçe 2019-2020 sezonu'nun ilk devresinde forma giyecek oyuncu kadrosunu açıkladı.

Sarı lacivertlilerde Mehmet Ekici kadroda kendisine yer bulamadı. Mehmet Ekici'den transferin son günlerinde kendisine kulüp bulması istenmiş ancak tecrübeli oyuncu takımda kalmıştı.

29 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelmiş ancak uzun süren sakatlıklar yaşamıştı. Sarı lacivertli formayı iki sezon giyen Mehmet Ekici ilk sezonunda gol sevinci yaşayamazken 1 asist yapmıştı. Geçtiğimiz sezon 25 maça çıkan deneyimli oyuncu 5 gol 1 asistlik katkıda bulunmuştu.

Süper Lig'de kurallar gereği takımlar dördü altyapıdan olmak üzere toplam 28 oyuncuyu federasyona bildirebiliyor.

FENERBAHÇE'NİN OYUNCU LİSTESİ ŞU ŞEKİLDE;
HARUN TEKİN
ALTAY BAYINDIR
OYTUN ÖZDOĞAN
GARRY RODRIGUES
MURAT SAĞLAM
HASAN ALİ KALDIRIM
DENİZ TÜRÜÇ
NABIL DIRAR
MAURICIO ISLA
VICTOR MOSES
MATHIAS ZANKA
ADIL RAMI
SERDAR AZİZ
SADIK ÇİFTPINAR
LUIZ GUSTAVO
MAX KRUSE
TOLGAY ARSLAN
JAILSON
MIHA ZAJC
EMRE BELÖZOĞLU
ALPER POTUK
OZAN TUFAN
TOLGA CİĞERCİ
VEDAT MURİÇ
MEVLÜT ERDİNÇ

15-21 yaş arası üç yıldır Fenerbahçe forması giyen oyuncu kontenjanından şans bulan isimler de; Muhammet Ömer Çakı, Deniz Yılmaz ve Muhammed Gümüşkaya oldu.

Ferdi Kadıoğlu'nun adı listede olmasa da doğum tarihi 01 ocak 1999 sonrası olduğu için genç oyuncu maçlarda şans bulabilecek.

Gustavo'dan Fenerbahçe'ye sevindirici haber Gustavo'dan Fenerbahçe'ye sevindirici haber 11.09.2019
Muriç Falcao'dan daha iyi oyuncu "Muriç Falcao'dan daha iyi oyuncu" 11.09.2019
Vedat Muriç Avrupa'nın radarında Vedat Muriç Avrupa'nın radarında 10.09.2019
Ersun Yanal'dan şampiyonluk mesajı Ersun Yanal'dan şampiyonluk mesajı 10.09.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Fenerbahçe taraftarları transferlerden memnun mu? Fenerbahçe taraftarları transferlerden memnun mu? 09.09.2019
Vedat Muriç hız kesmedi Vedat Muriç hız kesmedi 09.09.2019
Luiz Gustavo'nun sakatlığı ciddi mi? Luiz Gustavo'nun sakatlığı ciddi mi? 08.09.2019
Zanka: En doğru seçimi yaptım Zanka: En doğru seçimi yaptım 08.09.2019
Volkan Demirel'e iki önemli görev Volkan Demirel'e iki önemli görev 08.09.2019
Fenerbahçe'nin büyük değişimi Fenerbahçe'nin büyük değişimi 08.09.2019
Inter Emre Belözoğlu'nun doğum gününü bu video ile kutladı Inter Emre Belözoğlu'nun doğum gününü bu video ile kutladı 07.09.2019
Fenerbahçe taraftarı ne düşünüyor? Fenerbahçe taraftarı ne düşünüyor? 06.09.2019
Luiz Gustavo'dan büyük fedakarlık Luiz Gustavo'dan büyük fedakarlık 06.09.2019
Rami: Sahada savaşmak için sabırsızlanıyorum Rami: Sahada savaşmak için sabırsızlanıyorum 06.09.2019
Fenerbahçe'den Volkan Demirel paylaşımı Fenerbahçe'den Volkan Demirel paylaşımı 06.09.2019
Roma'dan Kolarov'a yeni sözleşme Roma'dan Kolarov'a yeni sözleşme 05.09.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Herkes Mehmet Ekici derken...
Galatasaray'a Muslera şoku! İşte Fatih Terim'in Kasımpaşa 11'i
Alman yıldızdan Vedat Muriç yorumu!
Fenerbahçe'de Ersun Yanal oyun sistemini değiştirdi
Galatasaray kadroyu TFF'ye iletti! Yıldız isim listede yok
Fatih Terim 6 yıldır o ismi istiyormuş!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör