30 Ağustos 2019, Cuma
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Mehmet Ekici ile yollar ayrılıyor
Süper Lig'e ikide iki ile başlayan ve hareketli bir transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'de sürpriz bir karar alındı. Sarı-lacivertliler geldiği günden beri yeterli katkı veremeyen Mehmet Ekici ile yollarını ayırıyor.
30.08.2019
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