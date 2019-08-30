Mehmet Ekici ile yollar ayrılıyor

Süper Lig'e ikide iki ile başlayan ve hareketli bir transfer dönemi geçiren​ Fenerbahçe'de sürpriz bir karar alındı. Sarı-lacivertliler geldiği günden beri yeterli katkı veremeyen Mehmet Ekici ile yollarını ayırıyor.