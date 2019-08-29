Marsilya'dan flaş Luiz Gustavo açıklaması

Marsilya Teknik Direktörü Andre Villa-Boas, Nice ile oynanan lig maçının ardından Brezilyalı orta sahanın Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili konuştu. Portekizli teknik adam yaptığı açıklamada, "Gustavo ile bu sabah konuştuk ve onu yedek bıraktım. Biraz telaşlıydı. Gustavo için Fenerbahçe'den tatmin etmeyen bir teklif geldi ve bunu reddettik. Gustavo'nun ayrılacağını sanmıyorum. Artık transfer döneminin bitmesini bekliyoruz" dedi.