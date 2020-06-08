08 Haziran 2020, Pazartesi

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Mehmet Ekici arayı iyi değerlendirdi

Fenerbahçe'nin Riva kampında başarılı bir performans ortaya koyan Mehmet Ekici, ilk 11'in değişmez oyuncularından biri olmayı hedefliyor.
08.06.2020
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