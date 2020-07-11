11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Max Kruse ülkesine dönüyor
Sezon başında sarı lacivertli takımla 3 yıllık sözleşme imzalayan, senelik 2.5 milyon Euro garanti ücret, yıllık ise1.5 milyon Euro imza parası karşılığında transfer olan Kruse, şubat ayından itibaren maaşını alamadığı gerekçesiyle takımdan ayrılmıştı. Kruse, Bundesliga'ya geri dönmeye hazırlanıyor. Bundesliga’yı 11'inci sırada bitiren Union Berlin ile anlaşan Kruse’nin yeni durağı Berlin olacak.
11.07.2020
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