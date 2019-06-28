28 Haziran 2019, Cuma

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Max Kruse transferini Instagram hesabından duyurdu! | Video haber

Max Kruse, Instagram hesabından paylaştı! "Fenerbahçe ile anlaştığım için çok mutlu ve gururluyum. Efsaneler listesine girebilmek için 3 yıl boyunca çok çalışacağım"
28.06.2019

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