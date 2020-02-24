24 Şubat 2020, Pazartesi
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Max Kruse Fenerbahçe taraftarına seslendi
Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 yenildikleri derbi sonrası instagram'dan paylaştığı videoda sarı lacivertli taraftarlara seslendi.
24.02.2020
Kruse paylaştığı videoda "Herkes sanırım dün hayatının en kötü gecelerinden birini yaşadı. Taraftarlar için ne kadar kötü olduğunu biliyorum, 21 yıllık tarihi bir durum var. Ancak bana inanın, hepimiz çok üzgünüz. Bu maç için herkesten özür diliyoruz. İyi futbol gösteremedik ve kazanamadık. Bu nedenle çok üzgünüz. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten çok mutsuzuz. Ama bu forma için elimizden geleni yapacağız. Maalesef hayat devam ediyor. Bu forma için yeniden savaşmalıyız. Elimizden geleni yapacağız. Şampiyonluk yolunda işimiz zor. Ama inanın bana en az sizler kadar üzülüyoruz. Daha güçlü dönmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.
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