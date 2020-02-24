24 Şubat 2020, Pazartesi

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Turgay Demir: Sen istemediğin bir aşçıyı getirdin

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de, Galatasaray'a 3-1 yenildi. Karşılaşmanın ardından A Spor yorumcusu Turgay Demir çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Demir, "Ersun Yanal gündemimizde yok, olmayacak demişti. Ali Koç, bu sözünden döndü. Her meyvenin en pahalısından aldı ama mutfaktaki aşçı belli değildi bu bir. Aşçı nasıl yemek yapmak istiyor, o da belli değildi bu iki. Aldığın yemekler arasında bir uyum yoktu üç. Sen istemediğin bir aşçıyı getirdin dört." sözlerini kullandı.
24.02.2020

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