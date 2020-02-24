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Kadıköy'de derbi serisi sona erdi

Seyircisi önünde Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe, ezeli rakibine 20 yıl sonra Kadıköy'de mağlup oldu. Sarı lacivertli ekip iç sahada 15 yıl sonra bir derbiden yenilgiyle ayrıldı.
24.02.2020

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de derbi serisi son buldu.

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında galatasaray'a 3-1 yenilen fenerbahçe, kadıköy'de yaklaşık 15 yıl sonra derbi kaybetti

fenerbahçe, Türk futbolundaki en önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurmuştu. Kadıköy'deki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te Beşiktaş'a karşı alan Fenerbahçe, 15 yılı yakın bir süre sonra Galatasaray'a kaybetti ve derbilerdeki namağlup unvanını yitirdi.

Fenerbahçe, 3-1'lik mağlubiyetle 20 yılı aşkın bir süre sonra sahasında Galatasaray'a kaybetti. Bu derbiye kadar iç sahada Galatasaray'a karşı son mağlubiyetini ise 22 Aralık 1999'da 2-1'lik skorla alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 23 derbide 15 galibiyet, 8 beraberlik almıştı. Fenerbahçe, 23 maç sonra Kadıköy'de Galatasaray derbisi kaybederek taraftarını üzdü.

Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı Süper Lig'de 5,5 yıl sonra maç kaybetti. Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında son lig yenilgisini 2014-2015 sezonunda 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1'lik skorla almıştı. Sarı-lacivertliler, ligde rakibine 10 maç sonra yenilmiş oldu.

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