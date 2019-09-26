26 Eylül 2019, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Max Kruse derbiye motive oluyor

Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse, derbi maça en iyi şekilde motive olmaya çalışıyor. Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Fenerbahçe formasıyla ligde çıktığı 5 karşılaşmada 5 asist yapan 31 yaşındaki futbolcu, derbiye sıkı bir şekilde hazırlanıyor.
26.09.2019

Kruse'nin, takım kaptanı Emre Belözoğlu'nun önerisiyle, 2010-2011 sezonunun 26. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesini izleyerek kendisini bu önemli karşılaşmaya hazırladığı belirtildi.

Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın 14. dakikasında Kazım Kazım'ın golüyle 1-0 geriye düşmesine rağmen, 75. dakikada Semih Şentürk ve 87. dakikada Alex de Souza'nın golleriyle karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmış, sarı-lacivertli takım da söz konusu sezonda şampiyonluğa ulaşmıştı.

Öte yandan Alman futbolcunun, derbide 90 dakika boyunca soğukkanlı olmaları gerektiği yönünde takım arkadaşlarını uyardığı da ifade edildi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a derbi göndermesi Fenerbahçe'den Galatasaray'a derbi göndermesi 25.09.2019
Ali Koç'un cezası açıklandı Ali Koç'un cezası açıklandı 25.09.2019
Fenerbahçe'nin derbi performansı Fenerbahçe'nin derbi performansı 25.09.2019
Derbide favorim Fenerbahçe "Derbide favorim Fenerbahçe" 25.09.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Eljif Elmas antrenmanda klasını konuşturdu Eljif Elmas antrenmanda klasını konuşturdu 24.09.2019
Tolga Ciğerci'den derbi yorumu Tolga Ciğerci'den derbi yorumu 24.09.2019
Juventus Vedat Muriç için geliyor Juventus Vedat Muriç için geliyor 24.09.2019
Fenerbahçe kötü başlangıçlara son verdi Fenerbahçe kötü başlangıçlara son verdi 24.09.2019
Turgay Demir'den G.Saray-F.Bahçe derbisi tahimini Turgay Demir'den G.Saray-F.Bahçe derbisi tahimini 23.09.2019
Fenerbahçe derbiye moralli gidiyor Fenerbahçe derbiye moralli gidiyor 23.09.2019
Rodrigues Galatasaray derbisinde yok Rodrigues Galatasaray derbisinde yok 23.09.2019
Erman Toroğlu MHK'nın kararını duyurdu! Erman Toroğlu MHK'nın kararını duyurdu! 23.09.2019
Rodrigues G.Saray derbisinde oynayabilecek mi? İşte son durumu Rodrigues G.Saray derbisinde oynayabilecek mi? İşte son durumu 22.09.2019
Erman Toroğlu: Pozisyon penaltı! Erman Toroğlu: Pozisyon penaltı! 22.09.2019
Fenerbahçe'nin oyununa 10 üzerinden 5 veririm "Fenerbahçe'nin oyununa 10 üzerinden 5 veririm" 21.09.2019
Bence Vedat Muriç santrfor değil "Bence Vedat Muriç santrfor değil" 21.09.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber! Rodrigues'ten sonra...
Beşiktaş'ta bir deprem daha! Abdullah Avcı...
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Galatasaray derbisine bambaşka 11!
Herkes bunu merak ediyor! Seçime kimler girecek? İşte cevabı...
İşte Cüneyt Çakır'ın derbi karnesi!
Galatasaray taraftarından Fenerbahçe'nin paylaşımına sert tepki!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör