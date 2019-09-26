26 Eylül 2019, Perşembe
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Fenerbahçe hücumda rakiplerini geride bıraktı
Süper Lig'de ilk 5 haftayı 10 puanla 2. sırada geçen Fenerbahçe, hücumdaki etkinliği ile dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli takım 5 hafta sonunda; 95 şutla en fazla şut çeken ve 33 isabetle en fazla kaleyi bulan takım oldu.
26.09.2019
Ersun Yanal'ın ekibi 124 kez rakip ceza sahasında topla buluşup 74 kez en fazla hücum pası yaparak bu alanda da rakiplerini geride bıraktı.
Ayrıca yüzde 88'le en yüksek pas yüzdesi, yüzde 64 ile en çok topa sahip olma, 29 kez ile en çok hücum ortası ve 13 çalımla da en fazla hücum çalımı Fenerbahçe'nin hanesine yazıldı.
Sarı-lacivertli ekip 3-1 kaybedilen Aytemiz Alanyaspor deplasmanında da istatistiklerde rakibiyle kafa kafaya bir görüntü çizdi. Alanyaspor 12 şutta 6 isabet sağlarken Fenerbahçe, 11 şutun 4'ünde kaleyi buldu. Topla oynama oranında ise sarı-lacivertliler rakibine yüzde 69'a 31 üstünlük kurmayı başardı.
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