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Fenerbahçe'den Galatasaray'a derbi göndermesi

Fenerbahçe kulübü, Galatasaray derbisi öncesi sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Fenerbahçe paylaştığı video ile derbi öncesi ezeli rakibi Galatasaray'a göndermede bulundu. Galatasaraylı taraftarlar ise derbi öncesi paylaşılan bu videoya tepki gösterdi.
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