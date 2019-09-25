25 Eylül 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Fenerbahçe'den Galatasaray'a derbi göndermesi
Fenerbahçe kulübü, Galatasaray derbisi öncesi sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Fenerbahçe paylaştığı video ile derbi öncesi ezeli rakibi Galatasaray'a göndermede bulundu. Galatasaraylı taraftarlar ise derbi öncesi paylaşılan bu videoya tepki gösterdi.
25.09.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Manisa Futbol Kulübü 1-1 Elazığ Belediyespor
- Diyarbekirspor 0-1 Eskişehirspor
- Fenerbahçe'nin derbi performansı
- Kocaelispor 0-1 Sivas Belediyespor
- Manisa Futbol Kulübü 1-1 Elazığ Belediyespor
- Kocaelispor 0-1 Sivas Belediyespor
- Kahramanmaraşspor 1-4 Fatih Karagümrük
- Mustafa Cengiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum
- Diyarbekirspor 0-1 Eskişehirspor
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"