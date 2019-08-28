28 Ağustos 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe kısa sürede değişti
Fenerbahçe, geçen sezon yaşadığı travmayı yönetim ve teknik heyetin yerinde hamleleriyle bu sezon kısa sürede atlattı ve zirveye yerleşti...
28.08.2019
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