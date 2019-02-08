Mahmut Uslu sessizliğini bozdu

Fenerbahçe eski yöneticisi Mahmut Uslu, sarı-lacivertlilerin mevcut durumuyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Aykut Kocaman'ın görevde kalması halinde Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında olacağını iddia eden Uslu, "Sarı-lacivertlilerin kümede kalma ihtimali yüzde 60" dedi