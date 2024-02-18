Maç sonrası o isimden flaş yorum! "Şampiyonluk getirebilecek maçtı"
Trendyol Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'un konuğu oldu. 1-0 geriye düşmesine rağmen zorlu deplasmandan 3-1 galip gelmesini bilen Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında önemli bir 3 puanı cebine koydu. Maç sonunda A Spor yorumcusu Reha Kapsal, sarı-lacivertli takım ile ilgili flaş bir yorumda bulundu. İşte o sözler...
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