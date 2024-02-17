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Erman Toroğlu yorumladı! Fenerbahçe'nin yediği golün öncesinde faul var mı?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibin genel sekreteri Burak Kızılhan zorlu mücadelenin ardından Minchev'in attığı gol öncesi faul olduğunu belirtti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, yaşanan pozisyonu değerlendirdi. Toroğlu, "Shelvey Tadic’ten önce yükseliyor, bir şey yok." dedi. | Fenerbahçe haberleri

17 Şubat 2024 | 23:12
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