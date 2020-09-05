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Luiz Gustavo'ya ilgi devam ediyor

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo'ya Avrupa kulüplerinin ilgisi devam ediyor.
05.09.2020
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