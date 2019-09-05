Luiz Gustavo'dan Marsilya'ya duygusal veda

Fenerbahçe'nin Marsilya'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha Luiz Gustavo, Fransız kulübüne gözyaşlarıyla veda etti.

Gustavo vedasında şu ifadeleri kullandı:

Sözlerime nereden başlayacağımı bilemiyorum...

Olympique Marsilya kulübüne, birlikte geçirdiğimiz bu süre içinde bana kattıkları için teşekkür ediyorum.

Sahada her zaman benden beklenenin karşılığını vermek için çalıştım. Teşekkür ederim.

Beni buraya, Marsilya'ya getiren hayatın tam da kendisi olmuştu. Zaten hayatım boyunca bunun için çalıştım.

Her dakika, her saniye sizinle birlikte oldum. Bana verdiğiniz tüm destek için, bu şehirdeki herkese, bu takıma emek veren herkese, kısacası hepinize, beraber geçirdiğimiz bu süre için çok teşekkür ederim.

Bu takımı tüm kalbimle desteklemeye devam edeceğim. Kulübün her gün daha da ilerlemesi için hep birlikte çalışacağız. Ben de bu takıma olan tutkumu göstermeye devam edeceğim.

Teşekkürler, Elveda...

Haydi Marsilya!