Fenerbahçe istatistiklerde zirvede

İlk 3 haftada 7 puan toplayan Fenerbahçe, birçok istatistikte de zirveye çıktı.

Fenerbahçe yeni sezona istatistik olarak iyi bir başlangıç yaptı.

Geçtiğimiz sezon ilk 3 haftada 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile 3 puan toplayabilen sarı-lacivertli ekip, bu sezona 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puanla başladı.

Ersun Yanal'ın öğrencileri bu sezon birçok istatistikte de zirvede. Fenerbahçe bu sezon geride kalan ilk 3 hafta sonunda yüzde 68.5 ile en fazla topa sahip olan takım unvanını aldı.

Sarı-lacivertli ekip ilk 3 maçta 1639 kez ile rakiplerine karşı en çok isabetli pas yapan takım olurken, 21 isabetli şut, 93 rakip ceza sahasında topla buluşma, 16 net gol pozisyonuna girme, yüzde 87.1 en yüksek pas yüzdesi ve 9.83 gol beklentisi ile zirvede yer aldı.

Ersun Yanal'ın öğrencileri, 3 karşılaşmada 8 kez rakip fileleri havalandırırarak en çok gol atan iki takımdan biri oldu. Fenerbahçe kalesinde 2 gol gördü ve en az gol yiyen 4 takımdan biri oldu.