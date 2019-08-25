Luiz Gustavo Fenerbahçe'ye çok yakın

Fenerbahçe Marsilya'da forma giyen Luiz Gustavo'nun transferinde mutlu sona ulaştı. Marsilya'nın yardımcı antrenörü Carvalho, Finansal Fair Play sıkıntısı nedeniyle mevcut oyuncuların takımda kalmalarını istediğini belirterek, "Gustavo da kalmasını istediğimiz oyunculardan. Tabii ki kararı biz değil yönetim verecek" dedi.