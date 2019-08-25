25 Ağustos 2019, Pazar

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Fenerbahçe Yanal ile pes etmiyor

Fenerbahçe Ersun Yanal'ın ikinci döneminde Süper Lig'de geriye düştüğü maçlarda yaptığı geri dönüşlerle dikkati çekiyor.
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