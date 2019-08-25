25 Ağustos 2019, Pazar
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Adil Rami Fenerbahçe için İstanbul'da
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Fransız stoper Adil Rami İstanbul'a geldi. Fransız stoper sabah saatlerinde sağlık kontolünden geçtikten sonra kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.
25.08.2019
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