İşte Konyaspor - Fenerbahçe maçında sakatlanan Gustavo ve Valencia'nın son durumu!

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Konyaspor'a konuk olan ve sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Luiz Gustavo ve Enner Valencia sakatlanarak oyun dışı kalmıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Altay Bayındır'ın omzunda kırık tespit edilmezken, Luiz Gustavo'nun yürümekte zorlandığı gözlendi. Enner Valencia ise koltuk değnekleriyle görüntülendi.

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