Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Fenerbahçe sorusu!
ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan devam etti. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu programda yarışmacıya "Hangisi Fenerbahçe Spor Kulübünün logosunda bulunan renklerden biri değildir?" sorusu soruldu. İşte o anlar...
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