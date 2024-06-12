Erman Toroğlu'dan flaş sözler! "Mourinho, Dursun Özbek'in kimyasını bozmuş"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, spor gündemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Fenerbahçe, Jose Mourinho hamlesiyle çok doğru iş yaptı. Fener'in silkinmeye ihtiyacı vardı. Bu noktada Mourinho doğru bir seçim. Fakat Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Mourinho hakkındaki açıklamalarını anlayamadım. Mourinho, Dursun Özbek'in kimyasını bozmuş" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)
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