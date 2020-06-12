Kayseri'de Fenerbahçe maçına özel organizasyon

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor Ülker Stadı'nda karaşı karşıya geldi. Kayseri'de sarı-lacivertli takımla yapılacak maç için özel organizasyon düzenlenirken, Kayserispor taraftarları mücadeleyi stat çevresine kurulan dev ekrandan takip etti.

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